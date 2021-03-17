"Начинайте! Разрешаю!" Путин и Жапаров дали старт работе Таласского золоторудного комбината в Киргизии — видео

Проект Таласского золоторудного комбината ведёт компания "Альянс Алтын" (входит в российскую "Группу Альянс") и по объёму инвестиций, которые превысят 600 миллионов долларов, является одним из крупнейших в истории российско-киргизского экономического сотрудничества. Плановое производство золота в нынешнем году — три тонны. По предварительным расчётам, запасы золотосодержащей руды на месторождении Джеруй оцениваются в 21 млн тонн, а запасы золота — в 100 тонн. На руднике также можно добыть примерно 30 тонн серебра.