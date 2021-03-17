"Акт отчаяния": Юрист назвал Лайфу вероятную причину убийства адвоката в Уфе

Адвокат назвал причину убийства его коллеги в Уфе. Видео © LIFE

Убийство адвоката в Уфе могло произойти из-за процесса банкротства в отношении организации матери нападавшего, где он был директором. Об этом Лайфу рассказал юрист Роман Петров.

"Там, насколько я понимаю, сегодня было заседание, на котором рассматривался вопрос о банкротстве матери убийцы. Процесс был отложен, но, видимо, уже стало ясно, что не избежать процедуры банкротной реализации имущества, и это уже был акт отчаяния", — сказал он.

Адвокат уточнил, что рассматривался процесс банкротства организации, где мать убийцы была учредителем, а её сын — директором. Погибший же представлял интересы кредитора.

Юрист уточнил, что не был лично знаком с убитым, но близкие к его семье коллеги отзывались о нём как об очень порядочном, грамотном и спокойном юристе, который никогда не гнался за какой-то личной выгодой, а очень методично и порядочно работал. Кроме того, он старался не допускать конфликтов, а все вопросы решал в рамках правового поля.

Напомним, 17 марта в частном секторе Уфы днём завязалась драка между двумя мужчинами, в ходе которой один из них достал нож и несколько раз ударил свою жертву, после чего оставил истекать кровью прямо на проезжей части. Очевидцы сняли шокирующие кадры с места трагедии и рассказали Лайфу, что скорая очень долго ехала на место происшествия.

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