В СК назвали мотив убийцы адвоката в Уфе
В отношении 49-летнего подозреваемого возбуждено дело.
Жестокое убийство произошло в Уфе вблизи здания арбитражного суда. По данным следствия, поводом для расправы стало судебное разбирательство, где мужчины являлись оппонентами.
"Между двумя мужчинами произошёл конфликт, поводом для которого послужило судебное разбирательство, где они являлись оппонентами. Во время ссоры подозреваемый повалил 33-летнего потерпевшего на землю и ударил его несколько раз ножом, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевший скончался на месте", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.
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В отношении 49-летнего подозреваемого, который после расправы пытался покончить с собой, возбуждено уголовное дело.
Напомним, 17 марта в частном секторе Уфы днём завязалась драка между двумя мужчинами, в ходе которой один из них достал нож и несколько раз ударил свою жертву, после чего оставил истекать кровью прямо на проезжей части. Очевидцы сняли шокирующие кадры с места трагедии.
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