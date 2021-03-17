Скорая ехала 27 минут: зарезанный в центре Уфы адвокат перед смертью успел назвать имя своего убийцы

27 минут зажимали раны: очевидцы рассказали Лайфу о жестоком убийстве адвоката в центре Уфы. Видео © LIFE

Очевидцы жесткого убийства адвоката в центре Уфы рассказали Лайфу, что скорая помощь очень долго ехала на место происшествия, мужчина потерял много крови.

"Скорая очень долго ехала. 27 минут мы стояли, зажимали ему раны. И есть видео, где он говорит, что его убил Стас Яшин", — поделилась одна из свидетельниц произошедшего.

По словам девушки, злоумышленник два раза ударил ножом свою жертву ещё в машине, после чего мужчина смог убежать от нападавшего. Но тот догнал его уже на проезжей части и нанёс ещё пять ударов. При этом никто из проезжавших мимо водителей не остановился, чтобы помочь.

Девушка отметила, что конфликт между мужчинами произошёл из-за работы — злоумышленник был должен.

Ранее Лайф рассказывал, что после нападения на адвоката мужчина попытался покончить с собой. Сейчас он находится в реанимации в состоянии комы.

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