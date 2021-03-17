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Категорий: 18

Искусавшую двухлетнюю девочку в Москве овчарку проверят на бешенство

Хозяйка пса предложила родителям пострадавшей возместить материальный ущерб.

17 марта 2021, 08:02
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Как стало известно Лайфу, немецкую овчарку, покусавшую двухлетнюю девочку в подъезде жилого дома на северо-востоке Москвы, 17 марта проверят на бешенство. При этом усыплять пса, являющегося членом семьи, не придётся, специалисты ветслужбы и так смогут сделать скрининговый тест.

Хозяйка животного направила родственникам ребёнка письмо с извинениями и предложила им возместить материальный ущерб. Однако на данный момент пострадавшая сторона настаивает только на результатах анализа на бешенство.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Семья искусанной двухлетней малышки требует усыпить соседскую овчарку — видео

Семья искусанной двухлетней малышки требует усыпить соседскую овчарку — видео

Напомним, вечером 15 марта на лестничной клетке жилого дома на улице Новгородской в Москве на малолетнюю девочку напала немецкая овчарка. Ребёнок с рваными ранами в области затылка был доставлен в городскую больницу. Против хозяина собаки следствие возбудило уголовное дело. Кроме того, выяснилось, что пёс не в первый раз гулял без намордника, хотя владельцы животного утверждали обратное.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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