Искусавшую двухлетнюю девочку в Москве овчарку проверят на бешенство

Как стало известно Лайфу, немецкую овчарку, покусавшую двухлетнюю девочку в подъезде жилого дома на северо-востоке Москвы, 17 марта проверят на бешенство. При этом усыплять пса, являющегося членом семьи, не придётся, специалисты ветслужбы и так смогут сделать скрининговый тест.