Привела домой любовника: россиянка сожгла восьмилетнего сына за то, что он сдал отцу её измены

Жительница Курской области подожгла 8-летнего сына из-за того, что он рассказал отчиму про её измену с другим мужчиной. Об этом Лайфу сообщил источник.

За несколько дней до трагедии мальчик рассказал отчиму, что мать развлекалась дома с другим мужчиной. Обманутый муж высказал всё жене и объяснил, что узнал об измене от пасынка. Взбешённая женщина выгнала сына на улицу, облила бензином и подожгла, при этом не позволяла мужу тушить мальчика. Отчим всё же вызвал скорую и попытался спасти ребёнка, но мальчик получил ожог 60% поверхности тела и сегодня ночью скончался в больнице.

По данным нашего источника, мать, которая теперь задержана и проходит по уголовному делу, стоит на учёте за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Условий для детей дома не было (в семье есть ещё дочь), даже постельного белья не хватало.

Напомним, трагедия произошла 15 марта. 31-летняя женщина вывела сына во двор, облила ребёнка бензином и подожгла. Мальчик получил ожоги третьей степени. Он был доставлен в железногорскую, а затем — в Курскую областную клиническую больницу, но ночью 17 марта ребёнок умер.

Авторы