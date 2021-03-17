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Привела домой любовника: россиянка сожгла восьмилетнего сына за то, что он сдал отцу её измены

Разъярённая женщина выгнала мальчика на улицу, облила бензином и подожгла, при этом не позволяла мужу его тушить.

17 марта 2021, 08:00
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Жительница Курской области подожгла 8-летнего сына из-за того, что он рассказал отчиму про её измену с другим мужчиной. Об этом Лайфу сообщил источник.

За несколько дней до трагедии мальчик рассказал отчиму, что мать развлекалась дома с другим мужчиной. Обманутый муж высказал всё жене и объяснил, что узнал об измене от пасынка. Взбешённая женщина выгнала сына на улицу, облила бензином и подожгла, при этом не позволяла мужу тушить мальчика. Отчим всё же вызвал скорую и попытался спасти ребёнка, но мальчик получил ожог 60% поверхности тела и сегодня ночью скончался в больнице.

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По данным нашего источника, мать, которая теперь задержана и проходит по уголовному делу, стоит на учёте за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Условий для детей дома не было (в семье есть ещё дочь), даже постельного белья не хватало.

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Напомним, трагедия произошла 15 марта. 31-летняя женщина вывела сына во двор, облила ребёнка бензином и подожгла. Мальчик получил ожоги третьей степени. Он был доставлен в железногорскую, а затем — в Курскую областную клиническую больницу, но ночью 17 марта ребёнок умер.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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