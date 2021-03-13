Отца приговорили к 212 годам за убийство двух сыновей с аутизмом, которое он совершил ради страховки
Получив деньги, мужчина купил себе яхту и недвижимость в Египте.
Фото © KTTV
Али Элмезайен был приговорён к 212 годам тюрьмы за тщательно продуманное убийство двоих сыновей, которые были больны аутизмом. Всё началось с того, что мужчина купил полисы для членов семьи и для себя в восьми различных компаниях, в результате чего общая сумма страховки составила $3 миллиона. В течение нескольких лет он звонил и узнавал, действительны ли полисы, и только после этого решился на убийство, сообщает Daily Mail.
Фото © KTTV
В день убийства Али вместе с семьёй съехал с причала в порту Лос-Анджелеса прямо в воду. Отец выбрался через открытое окно машины. Удалось спастись и жене, хоть она и не умела плавать. Двое детей в возрасте восьми и тринадцати лет, которые были пристёгнуты ремнями безопасности, утонули. Третий сын находился в это время в лагере. В результате Али получил $260 тысяч страховки, на которые он приобрёл яхту и недвижимость в Египте. Помимо срока суд обязал мужчину вернуть незаконно полученную сумму.
Кроме того, во время судебного разбирательства сторона обвинения заявила, что Али угрожал своей жене. Он звонил её родителям и обещал, что отправит их дочь обратно в Египет в гробу. А единственный выживший сын, 20-летний Эльхуссейн, выступил на заседании, где указал, что для отца могилы его братьев стали банковским счётом.
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