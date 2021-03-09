Мама пожертвовала собой ради пятилетних близнецов, которых заслонила своим телом в страшном ДТП

29-летняя мама из Мичигана погибла после того, как спасла пятилетних близнецов в страшном ДТП. В тот злосчастный день Хиллари Галазка возвращалась домой в Линкольн-парк вместе со своими сыновьями, которые сидели на заднем сиденье авто. На часах было около 23:55, когда на высокой скорости в Saturn Ion врезалась другая машина. Дети получили незначительные травмы благодаря тому, что Хиллари успела закрыть их своим телом, сообщает People.

Дети рассказали, что видели, как мама широко открыла глаза, посмотрела на них, а потом накрыла их своим телом. Они помнят этот момент Мама Хиллари

Фото © GoFundMe / Care of children survived accident and funeral exp

Весь удар пришёлся именно на погибшую маму, и только благодаря этому мальчики остались в живых. По данным полиции, за рулём врезавшегося авто находился 25-летний мужчина, которые был уже дважды судим за вождение с приостановленными правами.

Фото © GoFundMe / Care of children survived accident and funeral exp

Виновник скрылся с места аварии, сообщив очевидцам, что он дойдёт до ближайшей автозаправки, чтобы попросить о помощи. Но парня задержали в больнице. Расследование продолжается, и сейчас полицейские ожидают результаты анализа крови. После случившейся трагедии родственники погибшей собирают деньги на её похороны. Дядя близнецов рассказал, что его сестра, у которой также остался восьмилетний сын, была "добросердечной, сильной и красивой женщиной".

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