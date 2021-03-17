Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США
Ранее американская нацразведка пришла к выводу, что Москва якобы стремилась "очернить" кандидата от демократов, но в Кремле такие заявления назвали безосновательными.
Фото © ТАСС / Yuri Gripas / Pool Via Cnp/CNP
Президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что РФ должна будет "заплатить цену" за попытки "вмешательства" в американские выборы, которые Москве приписывает Вашингтон.
"Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю (президента РФ Владимира Путина. — Прим. Лайфа). В начале беседы я сказал ему: "Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы", — заявил Байден.
Напомним, согласно докладу американской нацразведки, Россия во время предвыборной президентской кампании в США якобы стремилась "очернить" демократа Джо Байдена, тем самым помогая переизбраться Дональду Трампу. При этом в Вашингтоне не зафиксировали попыток Москвы получить доступ к избирательной инфраструктуре Штатов во время выборов главы государства. В Кремле не согласились с такими выводами и назвали доклад абсолютно безосновательным и бездоказательным.
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