СК обнаружил у экс-министра Абызова виллы в Италии на два миллиарда рублей
Суд одобрил арест недвижимости, протокол об этом был составлен совместно с обвиняемым.
Фото © СК РФ
Следственный комитет России рассказал о новых подробностях по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Так, в Италии у обвиняемого обнаружились две виллы общей стоимостью в два миллиарда рублей, сказано на сайте ведомства.
Отмечается, что сведения были получены в рамках международного сотрудничества с компетентными органами европейской республики.
"Установлено, что Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании Andulil Enterprises Limited, зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro societa Agricola S.R.L.", зарегистрированной в Италии. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла "Иль Тезоро", — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она указала, что речь идёт о большом имущественном комплексе с земельными участками, недвижимостью, сельскохозяйственными постройками, складами, бассейном и другим имуществом, расположенном в престижном районе Тосканы, в 15 километрах от морского побережья.
Содержать такую недвижимость можно только с помощью наёмного персонала. В СК уточнили, что деньги, которые похитил Абызов, он вложил в сельское хозяйство и экономику государства — члена Евросоюза. До покупки виллы в зданиях располагался отель премиум-класса.
Правоохранители обнаружили ещё одну виллу Абызова, которую он оформил на своего сына. Общая стоимость указанного имущества составляет около двух миллиардов рублей, суд удовлетворил ходатайство об аресте недвижимости.
Следственный комитет направил в компетентные органы Италии запрос о правовой помощи с целью ареста имущества обвиняемого за рубежом. Протокол об аресте имущества был составлен совместно с Абызовым.
Напомним, в 2019 году Михаилу Абызову были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям — отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020 года под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе. В августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.
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