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Под Петербургом задержали школьного психолога, подозреваемого в развращении учеников

Ему вменяются два эпизода, однако следствие предполагает, что их может быть гораздо больше.

17 марта 2021, 11:10
<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1546987/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Фото © СК РФ

В посёлке Токсово Ленинградской области полицейские задержали местного 60-летнего школьного психолога по подозрению в развратных действиях в отношении подростков. Мужчине вменяются два эпизода, однако следствие предполагает, что их может быть больше.

"Следственным органом мужчина 1960 года рождения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

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По данным портала 78.ru, накануне в полицию обратился отец 13-летнего школьника и заявил, что психолог якобы приставал к его сыну. Второй жертвой предполагаемого педофила стал его бывший ученик, который сообщил, что педагог всячески домогался его ещё 10 лет назад.

В СК отметили, что сейчас решается вопрос о заключении школьного психолога под стражу, а также устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждены уголовные дела по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

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А ранее Лайф сообщал, что в Петербурге задержали учителя, подозреваемого в домогательствах по отношению к школьнице. Его отправили под домашний арест. На допросе мужчина признал вину.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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