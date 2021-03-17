Под Петербургом задержали школьного психолога, подозреваемого в развращении учеников

В посёлке Токсово Ленинградской области полицейские задержали местного 60-летнего школьного психолога по подозрению в развратных действиях в отношении подростков. Мужчине вменяются два эпизода, однако следствие предполагает, что их может быть больше.

"Следственным органом мужчина 1960 года рождения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным портала 78.ru, накануне в полицию обратился отец 13-летнего школьника и заявил, что психолог якобы приставал к его сыну. Второй жертвой предполагаемого педофила стал его бывший ученик, который сообщил, что педагог всячески домогался его ещё 10 лет назад.

В СК отметили, что сейчас решается вопрос о заключении школьного психолога под стражу, а также устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждены уголовные дела по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

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