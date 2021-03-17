В центре Уфы мужчина зарезал адвоката и попытался покончить с собой — видео 18+
Погибший был знаком с нападавшим по одному из судебных процессов.
В центре Уфы мужчина на глазах у очевидцев зарезал адвоката. Видео © LIFE
В частном секторе Уфы днём завязалась драка между двумя мужчинами, в ходе которой один из них достал нож и несколько раз ударил свою жертву, после чего оставил истекать кровью прямо на проезжей части.
Событие на улице Пушкина запечатлели горожане, на глазах у которых и развернулось жуткое зрелище. После того как мужчина стал спокойно уходить от лежащего оппонента, люди начали кричать и звать на помощь. Это испугало злоумышленника, который поспешил скрыться. Позднее его обнаружили с ранением, предположительно, он попытался покончить с собой. Сейчас мужчина находится в реанимации в состоянии комы.
Пострадавший — адвокат, знакомый с убийцей по одному из судебных процессов. Ранения для мужчины оказались смертельными. По предварительным данным, у погибшего осталось трое детей.
В МВД по Башкирии сообщили Лайфу, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас полицейские вместе со следователями устанавливают обстоятельства нападения и конфликта.
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