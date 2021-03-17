Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В центре Уфы мужчина зарезал адвоката и попытался покончить с собой — видео 18+

Погибший был знаком с нападавшим по одному из судебных процессов.

17 марта 2021, 10:44
4800

В центре Уфы мужчина на глазах у очевидцев зарезал адвоката. Видео © LIFE

В частном секторе Уфы днём завязалась драка между двумя мужчинами, в ходе которой один из них достал нож и несколько раз ударил свою жертву, после чего оставил истекать кровью прямо на проезжей части.

Событие на улице Пушкина запечатлели горожане, на глазах у которых и развернулось жуткое зрелище. После того как мужчина стал спокойно уходить от лежащего оппонента, люди начали кричать и звать на помощь. Это испугало злоумышленника, который поспешил скрыться. Позднее его обнаружили с ранением, предположительно, он попытался покончить с собой. Сейчас мужчина находится в реанимации в состоянии комы.

Житель Питера ранил брата выстрелом из сигнального пистолета и добил ножом — видео

Житель Питера ранил брата выстрелом из сигнального пистолета и добил ножом — видео

Пострадавший — адвокат, знакомый с убийцей по одному из судебных процессов. Ранения для мужчины оказались смертельными. По предварительным данным, у погибшего осталось трое детей.

В МВД по Башкирии сообщили Лайфу, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас полицейские вместе со следователями устанавливают обстоятельства нападения и конфликта.

Ранее Лайф сообщал, что в Волгограде неадекватный мужчина с ножом и отвёрткой напал на женщину.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Скорая ехала 27 минут: зарезанный в центре Уфы адвокат перед смертью успел назвать имя своего убийцы

сегодня в 11:36

В Самаре 11-летний школьник во время перемены ранил одноклассника ножом

вчера в 16:04

Бывший ухажёр избил жительницу Подмосковья и отобрал телефон с компроматом на него после года угроз — видео

сегодня в 12:05

"Не допускать новых проблем": Путин поручил прокурорам решить вопрос с обманутыми дольщиками

сегодня в 12:13

Тайный идеолог "Холостяка": кто негласно правит бал в шоу Тимати

сегодня в 12:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1