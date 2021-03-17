Возвращение года в ММА: обидчик Емельяненко нокаутировал украинского Плейбоя

Возглавил ивент поединок в промежуточной весовой категории до 80 килограммов между звездой черногорского ММА Васо Бакошевичем и российским ветераном Алексеем Махно. 31-летний Психопат уже не раз бывал в нашей стране, где одним из самых запоминающихся его выступлений стал бой с Зубайрой Тухуговым в уже далёком 2013 году. Одноклубник Хабиба Нурмагомедова довольно зрелищно нокаутировал Васо ударом ноги с разворота, поставив точку в начавшемся ещё на взвешивании конфликте. Не менее известен фанатам ММА и поединок Бакошевича против другого медийного бойца — Анзора Ажиева на турнире KSW в Польше в 2015 году. Соперники довольно серьёзно повздорили на процедуре face to face за сутки до схватки. Замотивированный Ажиев вышел на этот бой как на один из самых важных в карьере, досрочно финишировав агрессивного противника в третьем раунде.

В преддверии боя с Васо Махно обещал, что если черногорец позволит что-то вызывающее до начала боя, то он непременно решит все свои вопросы с оппонентом на месте, не дожидаясь поединка. К счастью для болельщиков, Бакошевич на всех предшествующих турниру мероприятиях вёл себя сдержанно, и истории с лещами мы на этот раз не увидели.

От боя ждали, безусловно, большего. Оба бойца довольно осторожно провели стартовые два раунда, по большей части сотрясая воздух, нежели друг друга. Васо так и норовил подловить соперника экзотическими приёмами из кекусинкай карате "а-ля раскат грома", но ему, мягко говоря, не хватило точности. Атаман был куда сдержаннее, и при первой же возможности пытался войти с оппонентом в клинч. Более-менее раскрепощёнными и раскованными участники мейн-ивента стали выглядеть в финальной пятиминутке, но и здесь прагматизм Алексея взял верх: почувствовав своё преимущество в борьбе в партере, россиянин решил не изобретать велосипед, проведя завершающий отрезок поединка на сопернике. Судьи ожидаемо отдали победу Махно, одержавшему уже четвёртый подряд выигрыш в AMC FIGHT NIGHTS и ставшему главным претендентом на встречу с чемпионом в полусреднем весе. Но, как говорит сам Атаман, "пока пояс у Дмитрия Бикрёва, бой за титул невозможен". Отметим, что свою очередную защиту пояса Деревяшка проведёт в конце марта против Гойти Дазаева.

В со-главном событии зрители увидели возвращение в клетку матёрого дагестанского тяжеловеса Магомеда Маликова. Покоритель Александра Емельяненко и Алексея Олейника на этот раз разделил октагон с украинским гастролёром Юрием Киселёвым, чьи все 11 поединков в ММА были завершены в первом раунде. 44-летний Плейбой не стал изменять своей традиции, капитулировав в первом раунде. Маликов практически без сопротивления перевёл Юрия на канвас и, потратив несколько минут на улучшение позиции, завершил дело добиванием. Что ж, с возвращением, Магомед! Будет ли реванш с Александром Емельяненко, на бой с которым уже и так выстроилась огромная очередь?

В третьем по значимости поединке вечера состоялся полуфинал Гран-при супертяжей, в котором встретились протеже Фёдора Емельяненко Григорий Пономарёв и заплывший жиром Тимофей Мишев. Ещё до начала схватки нетрудно было догадаться, кто фаворит встречи. Фактурный Григорий авансы оправдал, финишировав находившегося явно не в спортивной форме Тимофея фактически первым же попаданием. Настоящий русский богатырь!

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