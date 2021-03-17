Дело о страшном убийстве кемеровчанки Веры Пехтелевой вернули в прокуратуру для ужесточения обвинения

Резонансное дело об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в Кемерове, фигурантом которого выступает бывший парень девушки, вернули в прокуратуру для ужесточения обвинения. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство, согласно которому гособвинение планирует переквалифицировать дело на убийство, совершённое с особой жестокостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

"Суд пришёл к выводу, что в процессе убийства Пехтелева подвергалась длительному истязанию, ей причинялись особые мучения, страдания, о чём свидетельствует количество причинённых ещё при жизни телесных повреждений. Суд постановил уголовное дело возвратить прокурору для устранения препятствий для его рассмотрения судом", — зачитала постановление судья Наталья Петрова.

Она отметила, что убитой нанесли не менее 111 травм и телесных повреждений. На сегодняшнем заседании также были озвучены показания обвиняемого, которые он дал на этапе следствия. Молодой человек раскаивается в содеянном и приносит извинения родственникам убитой.

Напомним, убийство 23-летней студентки произошло 14 января 2020 года. Около пяти утра в отдел полиции поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате в квартире было совершено убийство молодой девушки её бывшим парнем. В отношении него возбуждено и рассматривается дело об убийстве. В феврале текущего года следствие завершило расследование уголовного дела в отношении полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, им предъявлено обвинение по статье "Халатность".

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