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Путин поручил добиваться справедливых судебных приговоров

Российский лидер отметил, что в 2020 году прекратили уголовное преследование 180,4 тысячи подсудимых.

17 марта 2021, 12:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно и дальше добиваться того, чтобы судебные приговоры были справедливыми.

"Нужно и впредь добиваться, чтобы приговоры были объективными и справедливыми, полностью соответствовали норме закона", — сказал Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Глава государства отметил, что в 2020 году в России было прекращено уголовное преследование 180,4 тысячи подсудимых.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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