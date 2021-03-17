Путин поручил добиваться справедливых судебных приговоров

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно и дальше добиваться того, чтобы судебные приговоры были справедливыми.

"Нужно и впредь добиваться, чтобы приговоры были объективными и справедливыми, полностью соответствовали норме закона", — сказал Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Глава государства отметил, что в 2020 году в России было прекращено уголовное преследование 180,4 тысячи подсудимых.

Ранее Путин призвал не оставлять без внимания истории о домашнем насилии. Глава государства отметил, что за 2020 год больше половины преступлений против подростков совершили члены их семей.

Авторы