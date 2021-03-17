Путин назвал снижение раскрываемости преступлений одним из упущений в работе силовиков

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что снижение раскрываемости преступлений является одним из упущений в работе российских правоохранителей.

"Одним из показателей упущений в работе правоохранительных органов является снижение раскрываемости преступлений в 2020 году. Это небольшое снижение раскрываемости, но нужно тщательно проанализировать причины: что, из-за чего, почему это происходит", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что на это могли повлиять как объективные, так и субъективные обстоятельства, поэтому необходим именно тщательный анализ.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин призвал не оставлять без внимания истории о домашнем насилии. Глава государства отметил, что за 2020 год больше половины преступлений против подростков совершили члены их семей.

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