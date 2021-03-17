В ЕС объявили об ухудшении ситуации с коронавирусом
Там выступили за наращивание темпов вакцинации.
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Ситуация с коронавирусом в Евросоюзе вновь ухудшается, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала государства увеличить темпы вакцинации.
"Эпидемическая ситуация ухудшается. Но мы намерены нарастить темпы вакцинации, которая началась несколько медленно", — заявила она на пресс-конференции.
Вакцинация в ЕС началась не слишком удачно, это признают даже западные СМИ. В странах блока официально одобрено четыре вакцины и ведутся переговоры с другими производителями, но сбои в производстве замедлили прививочную кампанию. В связи с этим в прессе стали появляться сообщения о том, что Евросоюз может начать переговоры по закупке российского "Спутника V".
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