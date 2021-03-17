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Категорий: 18

В ЕС объявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Там выступили за наращивание темпов вакцинации.

17 марта 2021, 12:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ситуация с коронавирусом в Евросоюзе вновь ухудшается, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала государства увеличить темпы вакцинации.

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"Эпидемическая ситуация ухудшается. Но мы намерены нарастить темпы вакцинации, которая началась несколько медленно", — заявила она на пресс-конференции.

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Европе предрекли Frexit на фоне пандемии коронавируса

Вакцинация в ЕС началась не слишком удачно, это признают даже западные СМИ. В странах блока официально одобрено четыре вакцины и ведутся переговоры с другими производителями, но сбои в производстве замедлили прививочную кампанию. В связи с этим в прессе стали появляться сообщения о том, что Евросоюз может начать переговоры по закупке российского "Спутника V".

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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