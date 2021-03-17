В ЕС объявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Вакцинация в ЕС началась не слишком удачно, это признают даже западные СМИ. В странах блока официально одобрено четыре вакцины и ведутся переговоры с другими производителями, но сбои в производстве замедлили прививочную кампанию. В связи с этим в прессе стали появляться сообщения о том, что Евросоюз может начать переговоры по закупке российского "Спутника V".