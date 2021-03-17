"Это нормальная практика, я блондинка": Ивлееву поймали без прав за рулём, но отпустили — видео

Настю Ивлееву поймали без прав за рулём, но отпустили. Видео © Instagram / _agentgirl_

Российскую блогершу и телеведущую Настю Ивлееву поймали за рулём без прав. Сотрудники ДПС остановили девушку, когда она спешила на встречу. В "Инстаграме" Ивлеева рассказала, что забыла документы дома.

"Я забыла права, это нормальная практика, я блондинка. У меня три машины, я не кладу их (права. — Прим. ред.) в одну из машин, в бардачок. Они у меня [нецензурный синоним слова путешествуют] по всей планете", — рассказала блогерша.

Ивлеева добавила, что просила инспектора ДПС отпустить её, выписав штраф, который бы она оплатила "с огромнейшим удовольствием", однако полицейский оставался непреклонен. Он заявил, что девушка не может ехать за рулём сама и её должны забрать. Правда, спустя некоторое время к моменту, когда блогерша готова была рассказывать сотруднику ГИБДД анекдоты, мужчина всё же сжалился и отпустил Ивлееву.

Был ли оформлен штраф, телеведущая не уточняет. Кроме того, остаётся непонятным, как эта история повлияет на сотрудника ДПС, о котором идёт речь, после упоминаний о произошедшем в СМИ.

Отметим, что это не первая "встреча" Ивлеевой с сотрудниками ДПС. В июне 2020 года блогершу разыскивали за пьяную езду после того, как она опубликовала видео с шампанским с праздника, а затем — как управляет автомобилем. А в ноябре прошлого года стало известно, что телеведущая получила 142 штрафа за три месяца, которые она провела за рулём нового автомобиля Lamborghini.

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