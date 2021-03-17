Путин потребовал строгого наказания за нарушения при реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин считает, что за нарушения при реализации нацпроектов нужно наказывать строже. Речь об этом зашла в ходе его выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. По словам главы государства, средства, выделяемые на эти цели, должны работать на улучшение жизни россиян, поэтому нарушений и злоупотреблений в этой сфере быть не должно.