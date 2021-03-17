Путин потребовал строгого наказания за нарушения при реализации нацпроектов
По словам президента, на эти цели выделяются значительные государственные деньги, которые должны улучшать жизнь людей.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин считает, что за нарушения при реализации нацпроектов нужно наказывать строже. Речь об этом зашла в ходе его выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. По словам главы государства, средства, выделяемые на эти цели, должны работать на улучшение жизни россиян, поэтому нарушений и злоупотреблений в этой сфере быть не должно.
Путин добавил, что надзорное сопровождение стратегических национальных проектов — одна из важнейших задач Генпрокуратуры.
"На эти цели выделяются значительные государственные деньги. Нарушения и злоупотребления здесь должны пресекаться и строго наказываться", — подчеркнул российский лидер.
Отметим, что во время общения с прокурорами Путин также призвал не оставлять без внимания истории о домашнем насилии и оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране, а ещё потребовал активнее бороться с коррупцией и не допускать неоправданного роста тарифов ЖКХ.
Лента новостей
Путин напомнил об обязанностях Генпрокуратуры во время подготовки и проведения парламентских выборов
сегодня в 12:08
Бывший ухажёр избил жительницу Подмосковья и отобрал телефон с компроматом на него после года угроз — видео
сегодня в 12:05
Путин указал прокурорам на неоправданный рост тарифов ЖКХ
сегодня в 12:03
Выбор редакции
Путин призвал прокуроров контролировать соответствие законов поправкам к конституции
Путин поручил упростить привлечение гастарбайтеров-строителей
В СПЧ объяснили желание россиян вернуть смертную казнь
В Совфеде поставили диагноз "Джо Деменцио" после оскорбительных слов в адрес Путина
США полностью запретили товарооборот с Россией в сфере оружия и ОПК
Комментариев: 0