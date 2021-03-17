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Путин потребовал строгого наказания за нарушения при реализации нацпроектов

По словам президента, на эти цели выделяются значительные государственные деньги, которые должны улучшать жизнь людей.

17 марта 2021, 12:11

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что за нарушения при реализации нацпроектов нужно наказывать строже. Речь об этом зашла в ходе его выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. По словам главы государства, средства, выделяемые на эти цели, должны работать на улучшение жизни россиян, поэтому нарушений и злоупотреблений в этой сфере быть не должно.

Правительство скорректировало нацпроекты

Правительство скорректировало нацпроекты

Путин добавил, что надзорное сопровождение стратегических национальных проектов — одна из важнейших задач Генпрокуратуры.

"На эти цели выделяются значительные государственные деньги. Нарушения и злоупотребления здесь должны пресекаться и строго наказываться", — подчеркнул российский лидер.

"Нужно, чтобы потряхивало". Путин рассказал, как держит под контролем ответственных за нацпроекты

"Нужно, чтобы потряхивало". Путин рассказал, как держит под контролем ответственных за нацпроекты

Отметим, что во время общения с прокурорами Путин также призвал не оставлять без внимания истории о домашнем насилии и оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране, а ещё потребовал активнее бороться с коррупцией и не допускать неоправданного роста тарифов ЖКХ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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