Путин призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране
Об этом глава государства заявил на коллегии Генпрокуратуры.
Президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране. Он подчеркнул, что общество ждёт от прокуратуры большей активности в противодействии экстремизму.
"Прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявление национализма, попытки дестабилизации ситуации в стране", — заявил глава государства.
В прошлом году коллегия ГП состоялась в этот же день, 17 марта. Тогда глава государства также подчёркивал, что необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, нарушения традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни.
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