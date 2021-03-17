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Путин призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране

Об этом глава государства заявил на коллегии Генпрокуратуры.

17 марта 2021, 11:56

Президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране. Он подчеркнул, что общество ждёт от прокуратуры большей активности в противодействии экстремизму.

"Прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявление национализма, попытки дестабилизации ситуации в стране", — заявил глава государства.

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В прошлом году коллегия ГП состоялась в этот же день, 17 марта. Тогда глава государства также подчёркивал, что необходимо и дальше пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию ситуации в обществе, нарушения традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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