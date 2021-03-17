Путин заявил об отсутствии "критического всплеска" задержек зарплат даже на фоне пандемии

Президент России Владимир Путин считает, что, несмотря на пандемию коронавируса, в стране удалось не допустить критической ситуации с задержкой работникам положенных выплат. Речь об этом зашла в ходе его выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.