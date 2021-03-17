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Путин заявил об отсутствии "критического всплеска" задержек зарплат даже на фоне пандемии

А работникам предприятий, по его данным, выплачено почти 22 миллиарда рублей долгов по заработной плате.

17 марта 2021, 11:47

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что, несмотря на пандемию коронавируса, в стране удалось не допустить критической ситуации с задержкой работникам положенных выплат. Речь об этом зашла в ходе его выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

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"В целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек в оплате труда", — отметил российский лидер.

Путин отметил, что "благодаря принятым мерам работникам предприятий выплачено почти 22 миллиарда рублей долгов по заработной плате".

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Напомним, что в феврале глава государства поручил проверить зарплаты бюджетников на соответствие майским указам. Доложить о ситуации правительству придётся до 20 апреля.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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