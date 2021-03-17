Путин заявил об отсутствии "критического всплеска" задержек зарплат даже на фоне пандемии
А работникам предприятий, по его данным, выплачено почти 22 миллиарда рублей долгов по заработной плате.
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Президент России Владимир Путин считает, что, несмотря на пандемию коронавируса, в стране удалось не допустить критической ситуации с задержкой работникам положенных выплат. Речь об этом зашла в ходе его выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
"В целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек в оплате труда", — отметил российский лидер.
Путин отметил, что "благодаря принятым мерам работникам предприятий выплачено почти 22 миллиарда рублей долгов по заработной плате".
Напомним, что в феврале глава государства поручил проверить зарплаты бюджетников на соответствие майским указам. Доложить о ситуации правительству придётся до 20 апреля.
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