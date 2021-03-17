Путин потребовал от прокуроров в первоочередном порядке рассматривать обращения матерей, детей-сирот и пожилых

Президент России Владимир Путин потребовал в первоочередном порядке рассматривать обращения в прокуратуру матерей, детей-сирот и пожилых людей.

"На особом контроле должны быть вопросы поддержки многодетных семей, семей с низкими доходами, матерей, которые одни воспитывают детей", — сказал Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Глава государства также указал, что пожилые и люди с ограниченными возможностями должны без проволочек и мытарств получать положенные им по закону меры соцподдержки в виде компенсаций, бесплатных лекарств, медицинских услуг и средств реабилитации.

Президент напомнил, что в 2020 году выросло число выявленных, а главное, устранённых нарушений прав инвалидов и пенсионеров.

Кроме того, Путин среди безусловных приоритетов назвал охрану прав несовершеннолетних и вопросы защиты прав наиболее уязвимых категорий граждан.

Ранее Лайф сообщал, что в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из транспорта детей-безбилетников.

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