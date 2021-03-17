Путин указал прокурорам на неоправданный рост тарифов ЖКХ
Этот вопрос он назвал острым и чувствительным для граждан.
Фото © Агентство "Москва"/ Александр Авилов
Президент России Владимир Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов ЖКХ, а также на низкое качество обслуживания в этой сфере. Речь об этом зашла в ходе его выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. По словам Путина, вопросы ЖКХ остаются острыми и чувствительными для граждан.
"Я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт и инфраструктуру", — перечислил российский лидер.
Во время общения с прокурорами Путин также призвал не оставлять без внимания истории о домашнем насилии и оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране, а ещё потребовал активнее бороться с коррупцией.
Ранее глава государства отдельно поручал правительству заняться вопросами изношенности сетей ЖКХ, ведь именно по этой причине чаще всего происходят аварии.
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