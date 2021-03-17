Путин указал прокурорам на неоправданный рост тарифов ЖКХ

Президент России Владимир Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов ЖКХ, а также на низкое качество обслуживания в этой сфере. Речь об этом зашла в ходе его выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. По словам Путина, вопросы ЖКХ остаются острыми и чувствительными для граждан.