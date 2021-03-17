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Путин указал прокурорам на неоправданный рост тарифов ЖКХ

Этот вопрос он назвал острым и чувствительным для граждан.

17 марта 2021, 12:03
<p>Фото © Агентство "Москва"/ Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва"/ Александр Авилов

Президент России Владимир Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов ЖКХ, а также на низкое качество обслуживания в этой сфере. Речь об этом зашла в ходе его выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. По словам Путина, вопросы ЖКХ остаются острыми и чувствительными для граждан.

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"Я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт и инфраструктуру", — перечислил российский лидер.

Во время общения с прокурорами Путин также призвал не оставлять без внимания истории о домашнем насилии и оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране, а ещё потребовал активнее бороться с коррупцией.

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Ранее глава государства отдельно поручал правительству заняться вопросами изношенности сетей ЖКХ, ведь именно по этой причине чаще всего происходят аварии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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