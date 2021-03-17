Бывший ухажёр избил жительницу Подмосковья и отобрал телефон с компроматом на него после года угроз — видео

Бывший ухажёр напал и избил жительницу Подмосковья после года угроз. Видео © Instagram / sychova16

Жительница подмосковных Люберец Екатерина сообщила, что её бывший ухажёр напал на неё, когда она выносила мусор, избил и забрал телефон. Видео она сняла уже из больницы и опубликовала в "Инстаграме".

"На меня напал тот самый абьюзер, который преследует и терроризирует мою семью на протяжении года. Когда я выносила мусор, он на меня напал и после совершения насильственных действий похитил мой телефон", — рассказала девушка.

По её словам, сотрудники полиции помогают ей собирать материал для возбуждения уголовных дел, однако Следственный комитет не видит состава преступления.

Пострадавшая также пояснила, что мужчина обезумел после выпуска на одном из телеканалов. Он забрал её телефон, потому что знал, что в нём хранится достаточно материала против него.

Девушка рассказала, что после нападения у неё ушибы головы и копчика, а также несколько синяков на ноге. Кроме того, её мучают головные боли и высокое давление, что мешает спать.

Агрессора же посадили на 15 суток административного ареста, и Екатерина назвала это "первой маленькой победой".

Ранее Лайф рассказывал о жуткой истории из Екатеринбурга, где парень зверски избил свою девушку и попытался сжечь.

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