Бывший ухажёр избил жительницу Подмосковья и отобрал телефон с компроматом на него после года угроз — видео
У девушки, ранее жаловавшейся на преследования экс-возлюбленного, ушибы головы и копчика, а также несколько синяков на ноге.
Бывший ухажёр напал и избил жительницу Подмосковья после года угроз. Видео © Instagram / sychova16
Жительница подмосковных Люберец Екатерина сообщила, что её бывший ухажёр напал на неё, когда она выносила мусор, избил и забрал телефон. Видео она сняла уже из больницы и опубликовала в "Инстаграме".
"На меня напал тот самый абьюзер, который преследует и терроризирует мою семью на протяжении года. Когда я выносила мусор, он на меня напал и после совершения насильственных действий похитил мой телефон", — рассказала девушка.
По её словам, сотрудники полиции помогают ей собирать материал для возбуждения уголовных дел, однако Следственный комитет не видит состава преступления.
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Пострадавшая также пояснила, что мужчина обезумел после выпуска на одном из телеканалов. Он забрал её телефон, потому что знал, что в нём хранится достаточно материала против него.
Девушка рассказала, что после нападения у неё ушибы головы и копчика, а также несколько синяков на ноге. Кроме того, её мучают головные боли и высокое давление, что мешает спать.
Агрессора же посадили на 15 суток административного ареста, и Екатерина назвала это "первой маленькой победой".
Ранее Лайф рассказывал о жуткой истории из Екатеринбурга, где парень зверски избил свою девушку и попытался сжечь.
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