Путин напомнил об обязанностях Генпрокуратуры во время подготовки и проведения парламентских выборов

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры напомнил сотрудникам ведомства об их обязанностях во время подготовки и проведения парламентских выборов, которые состоятся в этом году.

"В этом году пройдут очередные парламентские выборы. Обеспечить соблюдение законности в период их подготовки и проведения — также ваша прямая обязанность", — сказал президент.

Выборы в Госдуму назначены на третье воскресенье сентября, то есть 19-е число. Одновременно будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Ранее президент России Владимир Путин поручил ФСБ защитить предстоящие выборы в Госдуму от любых провокаций, которые могут ослабить РФ извне.

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