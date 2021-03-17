"Не допускать новых проблем": Путин поручил прокурорам решить вопрос с обманутыми дольщиками

Президент России Владимир Путин потребовал от прокуроров решить проблему обманутых дольщиков и не допускать новых затруднений в этой сфере.

"Надо отслеживать правоприменительную практику, не допускать новых проблем, чтобы недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики просто, не отыскивали каких-либо юридических лазеек для обмана людей", — поставил задачу прокурорам Владимир Путин.

Ранее Путин раскритиковал рост стоимости квартир в новостройках на Дальнем Востоке и поручил решить вопрос с ценами и жильём в регионе.

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