Схватила за воротник и вытащила из лифта: Лайф узнал подробности нападения овчарки на двухлетнюю девочку в Москве

Хозяйка овчарки, покусавшей двухлетнюю малышку в Москве, раньше уже гуляла с собакой без намордника. Видео © LIFE

В скором времени из столичной больницы выпишут двухлетнюю малышку, которую покусала соседская немецкая овчарка. Как рассказала Лайфу мама девочки, инцидент произошёл, когда она возвращалась с дочкой от родственника, который живёт в этом же подъезде.

"Мы спускались от дедушки вниз, живём на первом этаже. Только остановился лифт, Ева (2-летняя дочь. — Прим. ред.) даже не успела развернуться в сторону выхода, собака сразу схватила её за воротник и вытащила из лифта. Если бы успела развернуться, укусила бы в лицо", — пояснила мама пострадавшего ребёнка.

По словам собеседницы Лайфа, в тот же вечер хозяйка овчарки явилась к ней домой и начала качать права, мол, собака впервые гуляла без намордника и якобы женщина берёт его всегда с собой. Тем не менее никаких извинений или предложений о помощи до сих пор не поступало. Родители пострадавшей девочки намерены обратиться в суд.

Кроме того, источник сообщил Лайфу, что овчарку, которая держала в страхе весь подъезд, не будут усыплять. По поручению Следственного комитета сегодня пса должны будут забрать в приют.

Напомним, вечером 15 марта на лестничной клетке жилого дома на улице Новгородской в Москве на малолетнюю девочку напала немецкая овчарка, которая была без намордника. Ребёнок с рваными ранами в области затылка был доставлен в городскую больницу. Против хозяина собаки следствие возбудило уголовное дело.

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