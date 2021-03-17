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Володин назвал оскорбительные слова Байдена о Путине "истерикой от бессилия"

Спикер ГД считает, что американский лидер задел всех граждан России.

17 марта 2021, 12:23
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал слова президента США Джо Байдена, который в интервью оскорбил российского лидера Владимира Путина, "истерикой от бессилия".

"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия", — написал Володин в телеграм-канале.

Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США

Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США

Политик отметил, что нападки на Путина являются нападками на всю Россию.

Ранее США обвинили Россию в стремлении "очернить" Байдена во время президентских выборов. При этом Вашингтон не зафиксировал попыток Москвы получить доступ к избирательной инфраструктуре Штатов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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