Володин назвал оскорбительные слова Байдена о Путине "истерикой от бессилия"

Спикер ГД считает, что американский лидер задел всех граждан России.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал слова президента США Джо Байдена, который в интервью оскорбил российского лидера Владимира Путина, "истерикой от бессилия".

"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия", — написал Володин в телеграм-канале.

Политик отметил, что нападки на Путина являются нападками на всю Россию.