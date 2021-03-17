Путин призвал прокуроров пресекать картельные сговоры
От этого страдает конечный потребитель, указал президент.
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Президент России Владимир Путин считает важным следить за картельными сговорами, особенно в сфере поставок лекарственных средств. Речь об этом зашла в ходе его выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. По словам российского лидера, в результате этих процессов страдает конечный потребитель.
"Это тоже очень важное направление работы, нужно и дальше внимательно за этим следить, потому что все эти картельные сговоры в конечном итоге ведут к повышению цен на рынке, а от этого страдают потребители", — указал глава государства.
Отметим, что во время общения с прокурорами Путин также призвал не оставлять без внимания истории о домашнем насилии и оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране, а ещё потребовал активнее бороться с коррупцией и не допускать неоправданного роста тарифов ЖКХ.
Ранее Лайф писал, что президент обсудил ситуацию на продовольственном рынке и меры поддержки производителей продуктов питания с главой Минэкономразвития. В январе правительство разработало механизмы по снижению и контролю за ценами, но в Кремле продолжают внимательно следить за этой сферой, чтобы по прошествии времени предприниматели под шумок вновь не переписали ценники.
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