Еврокомиссия представила проект электронных "ковид-паспортов"

Европейская комиссия (ЕК) представила проект коронавирусных электронных сертификатов, известных как "зелёные паспорта". Ожидается, что документ внедрят уже к середине июня.

В "паспорте" будут указаны дата и место вакцинации, тип вакцины, результаты ПЦР-тестов, информация о сроках перенесённого заболевания и тому подобное. Добавим, что этот документ должен позволить привитым от ковида людям свободно передвигаться по Евросоюзу.

Также в ЕК сообщили, что страны — члены ЕС получат право признавать иностранные сертификаты о вакцинации препаратами, которые не разрешены на территории Евросоюза.

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"Страны-члены получат право распространить действие этого документа на путешественников, которые привиты иными вакцинами, помимо разрешённых в ЕС", — говорится в документе.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об открытии авиасообщения с Европой. При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация с ковидом в России складывается более оптимистично, чем в ЕС.

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