Еврокомиссия представила проект электронных "ковид-паспортов"
Ожидается, что документ позволит европейцам путешествовать без каких-либо ограничений.
Фото © Pixabay
Европейская комиссия (ЕК) представила проект коронавирусных электронных сертификатов, известных как "зелёные паспорта". Ожидается, что документ внедрят уже к середине июня.
В "паспорте" будут указаны дата и место вакцинации, тип вакцины, результаты ПЦР-тестов, информация о сроках перенесённого заболевания и тому подобное. Добавим, что этот документ должен позволить привитым от ковида людям свободно передвигаться по Евросоюзу.
Также в ЕК сообщили, что страны — члены ЕС получат право признавать иностранные сертификаты о вакцинации препаратами, которые не разрешены на территории Евросоюза.
Фото © Twitter / EU_Commission
"Страны-члены получат право распространить действие этого документа на путешественников, которые привиты иными вакцинами, помимо разрешённых в ЕС", — говорится в документе.
Ранее в Кремле ответили на вопрос об открытии авиасообщения с Европой. При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация с ковидом в России складывается более оптимистично, чем в ЕС.
Выбор редакции
В Еврокомиссии назвали "Cпутник V" хорошей вакциной
Прозрение как сигнал позитивных изменений: в Госдуме оценили заявление Европалаты об ошибках в отношениях с Россией
В ЕС объявили об ухудшении ситуации с коронавирусом
В СПЧ объяснили желание россиян вернуть смертную казнь
Ксенофобы в пролёте: Манижа выпустила смешное расследование о том, кто она на самом деле
Комментариев: 0