Аналитик не увидел рисков повторения в России топливного кризиса 2018 года

Как сообщалось ранее, Счётная палата России предупредила о рисках повторения топливного кризиса 2018 года. К такому выводу пришли аналитики ведомства, основываясь на результатах контрольных мероприятий, проведённых в прошлом году. Эксперт по рынку топлива и управляющий партнёр компании "Монтранс" Станислав Емельянов в беседе с Лайфом заявил, что подобного риска он не видит, и объяснил свою точку зрения.

"Что касается повышения цен на бензин и дизельное топливо, то мы ежегодно можем наблюдать сезонные изменения, например связанные с началом посевной весной. А ещё время от времени нефтеперерабатывающие заводы закрываются на профилактику и тем самым образуется дефицит нефтепродуктов в некоторых регионах", — пояснил Емельянов.

Эксперт отметил, что уже начиная с 2000 года в ходе мониторинга динамики показателей стоимости нефтепродуктов на территории РФ фиксируется постоянное повышение цен на топливо. Причём иногда это происходит скачками, а иногда плавно, уточнил специалист. Однако при этом неизменным остаётся тот факт, что цена на эти продукты растёт ежегодно. В связи с этим Емельянов допустил, что уже этой весной в России вполне можно ожидать существенного роста цен на топливо. Кроме прочего, фактором, который может повлиять на динамику цен в этом сегменте, управляющий партнёр компании "Монтранс" назвал спад пандемии коронавируса в стране. Так, на фоне улучшения эпидобстановки предприятия начинают работать более активно, указал эксперт.

"Государство будет стараться как-то сдерживать цены, потому что они напрямую влияют на стоимость продукции, перевозки и прочего. Резких скачков мы не прогнозируем, как и повторение кризиса 2018 года. К тому же, последний год наблюдается снижение цены на баррель нефти в мире — это было довольно резкое снижение", — резюмировал Станислав Емельянов.

А ранее Министерство энергетики России также не увидело предпосылок для повторения кризиса с топливом 2018 года, когда правительство было вынуждено принимать срочные меры из-за роста цен. Как отметили в ведомстве, сейчас нефтяные компании в полном объёме снабжают внутренний рынок, а производство бензина увеличено.

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