США полностью запретили товарооборот с Россией в сфере оружия и ОПК

Соединённые Штаты внесли Россию в список стран, у которых запрещено покупать оружие и продавать им его. Под запрет подпадают и оборонные услуги, сообщили в Госдепартаменте. Таким образом, наша страна оказалась в одном списке с Афганистаном, Демократической республикой Конго, Эритреей, Ираком, Кипром, Ливаном, Ливией, Сомали, Южным Суданом, ЦАР и Зимбабве. Против них действуют аналогичные ограничения со стороны Вашингтона.

"Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России", — говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

Исключения сделаны лишь для операций в рамках сотрудничества России и США в области космоса. Решение начнет действовать с 18 марта и продлится до 1 сентября.

Ранее в среду Минторг США объявил о новых санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, ограничения вступят в силу 18 марта.

При этом в отношении нашей страны со 2 марта уже действуют рестрикции со стороны как Америки, так и Евросоюза. В чёрный список Вашингтона из-за Навального вошли семеро "высокопоставленных представителей" российских властей, а также 14 организаций из России, Германии и Швейцарии. Санкции предполагают экспортные и визовые ограничения.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

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