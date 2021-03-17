Путин призвал прокуроров контролировать соответствие законов поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин поставил прокуратуре задачу проследить за приведением нормативной базы РФ в соответствие с принятыми поправками к конституции. Речь об этом зашла в ходе его выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

"Сейчас внесены в конституцию известные поправки — и нужно безусловно проделать работу, связанную с этими изменениями, с тем, чтобы привести нормативную базу субъектов и федеральную нормативную базу в соответствие с поправками к конституции", — сказал глава государства.

Президент призвал активнее реализовывать правозащитный потенциал Генпрокуратуры, в частности, речь идёт о своевременном приведении региональной и муниципальной базы в соответствие с изменениями в Конституцию РФ и последующими изменениями в федеральное законодательство.

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