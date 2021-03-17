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Путин призвал прокуроров контролировать соответствие законов поправкам к конституции

Реализовывать правозащитный потенциал органов прокуратуры нужно активнее, отметил глава государства.

17 марта 2021, 13:07
<p>Фото<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65134/photos/65336" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65134/photos/65336" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поставил прокуратуре задачу проследить за приведением нормативной базы РФ в соответствие с принятыми поправками к конституции. Речь об этом зашла в ходе его выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

"Сейчас внесены в конституцию известные поправки — и нужно безусловно проделать работу, связанную с этими изменениями, с тем, чтобы привести нормативную базу субъектов и федеральную нормативную базу в соответствие с поправками к конституции", — сказал глава государства.

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Президент призвал активнее реализовывать правозащитный потенциал Генпрокуратуры, в частности, речь идёт о своевременном приведении региональной и муниципальной базы в соответствие с изменениями в Конституцию РФ и последующими изменениями в федеральное законодательство.

Отметим, что во время общения с сотрудниками Генпрокуратуры Путин также призвал не оставлять без внимания истории о домашнем насилии и оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране, а ещё потребовал активнее бороться с коррупцией и не допускать неоправданного роста тарифов ЖКХ.

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Путин: Люди требуют ощутимых, зримых результатов и перемен

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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