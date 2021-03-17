Секс-символ женского фигурного катания показала экипировку сборной России на ЧМ-2021
Елизавета Туктамышева примерила спортивную форму без надписи "Россия".
Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии в форме сборной на предстоящий чемпионат мира в Стокгольме. Экипировка выполнена в красно-белых цветах и без надписи "Россия", так как ранее CAS запретил нашим спортсменам выступать с национальным гимном и под флагом страны.
Напомним, что Туктамышева впервые с 2015 года отобралась на чемпионат мира. В этот раз турнир пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.
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