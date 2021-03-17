Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Секс-символ женского фигурного катания показала экипировку сборной России на ЧМ-2021

Елизавета Туктамышева примерила спортивную форму без надписи "Россия".

17 марта 2021, 12:55

Фото © Instagram / liza_tuktik

Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии в форме сборной на предстоящий чемпионат мира в Стокгольме. Экипировка выполнена в красно-белых цветах и без надписи "Россия", так как ранее CAS запретил нашим спортсменам выступать с национальным гимном и под флагом страны.

Фото © Instagram / liza_tuktik

Фото © Instagram / liza_tuktik

Фото © Instagram / liza_tuktik

Фото © Instagram / liza_tuktik

Напомним, что Туктамышева впервые с 2015 года отобралась на чемпионат мира. В этот раз турнир пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Аппетитные формы и мороженое: журнал Maxim показал новые горячие снимки фигуристки Туктамышевой

Аппетитные формы и мороженое: журнал Maxim показал новые горячие снимки фигуристки Туктамышевой

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

РПЛ вводит систему идентификации болельщиков

сегодня в 12:55

Аппетитные формы и мороженое: журнал Maxim показал новые горячие снимки фигуристки Туктамышевой

10 марта, 09:08

"АПЛ нуждается в таком арбитре": В Англии восхитились не поддержавшим акцию в защиту темнокожих Карасёвым

сегодня в 12:49

В СПЧ объяснили желание россиян вернуть смертную казнь

сегодня в 13:33

Ксенофобы в пролёте: Манижа выпустила смешное расследование о том, кто она на самом деле

сегодня в 13:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1