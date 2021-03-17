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РПЛ вводит систему идентификации болельщиков

Процесс авторизации фанатов в единой сети будет добровольным.

17 марта 2021, 12:55
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Российская Премьер-лига объявила о создании сервиса для идентификации футбольных болельщиков. Он получил название Премьер Pass. С его помощью фанаты получат право приоритетного прохода на стадионы, будут первыми узнавать о старте продаж билетов и будут иметь доступ к специальным скидкам от футбольных клубов.

"Мы убеждены, что обсуждаемая на государственном уровне система обязательной идентификации должна быть удобной для болельщиков. Если тестирование сервиса Премьер Pass пройдёт успешно, предложенные нами механизмы могут быть интегрированы в систему государственной регистрации её параметры пока обсуждаются на уровне правительства и министерств", — сообщается на сайте РПЛ.

В настоящее время систему готовы поддержать все клубы лиги, кроме "Зенита", поскольку "Газпром Арена" готовится к матчам ЕВРО-2020.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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