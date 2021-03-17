В Еврокомиссии назвали "Cпутник V" хорошей вакциной
Препарат также входит в число кандидатов на применение в Европе.
Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является хорошей, так как в России достойные учёные. Об этом заявил член Еврокомиссии Тьерри Бретон.
"Спутник V" — это хорошая вакцина, потому как в России очень хорошие учёные. У нас нет оснований в этом сомневаться", — сказал он в ходе брифинга в Брюсселе.
Бретон отметил, что препарат входит в число кандидатов на применение в Европе.
Напомним, вакцинация в ЕС началась не слишком удачно, это признают даже западные СМИ. В странах блока официально одобрено четыре вакцины и ведутся переговоры с другими производителями, но сбои в производстве замедлили прививочную кампанию.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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