В Еврокомиссии назвали "Cпутник V" хорошей вакциной

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является хорошей, так как в России достойные учёные. Об этом заявил член Еврокомиссии Тьерри Бретон.

"Спутник V" — это хорошая вакцина, потому как в России очень хорошие учёные. У нас нет оснований в этом сомневаться", — сказал он в ходе брифинга в Брюсселе.

Бретон отметил, что препарат входит в число кандидатов на применение в Европе.

Напомним, вакцинация в ЕС началась не слишком удачно, это признают даже западные СМИ. В странах блока официально одобрено четыре вакцины и ведутся переговоры с другими производителями, но сбои в производстве замедлили прививочную кампанию.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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