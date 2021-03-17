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Крымского насильника и убийцу шестилетней дочки своего приятеля приговорили к 25 годам колонии

А в ноябре 2020 года отца малышки, оставившего её в опасности, признали виновным и отправили на исправительные работы.

17 марта 2021, 12:50
<p>Осуждённый. Фото © <a href="https://crim.sledcom.ru/news/item/1548944/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю</a></p>

Осуждённый. Фото © ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Жителя Крыма признали виновным в убийстве и изнасиловании шестилетней дочери своего приятеля и приговорили его к 25 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Сегодня приговором суда мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии с дальнейшим ограничением свободы на два года. Приговор суда в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.

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А в ноябре 2020 года осудили отца малышки, который оставил её в опасности. Его приговорили к шести месяцам исправительных работ и удержанию из зарплаты 10% в доход государства.

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Напомним, о пропаже малышки стало известно 1 июня 2020 года. Шестилетняя девочка отправилась с папой и его приятелями на рыбалку и исчезла, однако взрослые, выпивая на берегу, не сразу это заметили. Позже тело девочки нашли на берегу Северо-Крымского канала. Следователи задержали отца убитой малышки и предполагаемого убийцу. Сообщалось, что обвиняемый — крёстный отец девочки, однако мать погибшей опровергла эту информацию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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