В СПЧ объяснили желание россиян вернуть смертную казнь

Россияне хотят вернуть смертную казнь, потому что появляются громкие судебные дела, а на свободу выходят опасные преступники. Таким мнением поделился ответственный секретарь Совета по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) Александр Точёнов в беседе с РИА "Новости".

"На мелочь мы не обращаем внимания, а на серьёзные вещи мы смотрим, конечно. И когда выходят на свободу системные насильники и убийцы, это вызывает вопрос, а что дальше будет. Конечно, все боятся за себя, за своих близких и родных", — сказал он.

Точёнов отметил, что есть преступления, которые требуют серьёзного наказания, однако люди не вправе лишать жизни человека, так как не они её подарили. При этом он подчеркнул, что совершенно смертную казнь исключать нельзя, а меры лишения свободы "должны соответствовать тем статьям, где предусматривается" наказание в виде лишения жизни.

По словам Точёнова, пока рано говорить об отмене моратория на смертную казнь, так как судебная система не везде работает гладко и вероятны ошибки со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Лайф рассказывал, что по результатам опросов ВЦИОМа россияне хотят вернуть смертную казнь и снизить налоги. Также граждане были бы за отмену ЕГЭ и ужесточение наказания за взятки.

Авторы