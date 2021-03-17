В Совфеде поставили диагноз "Джо Деменцио" после оскорбительных слов в адрес Путина

Оскорбительное заявление Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина подтверждает предположение некоторых американских политологов о нездоровье президента США. Иначе объяснить, как может глава государства мыслить такими категориями, невозможно, заявил в беседе с Лайфом член Совета Федерации Игорь Морозов.

"Если он пытался работать на внутреннюю аудиторию, то американцы уже подобное слышали от Обамы. Поэтому это вряд ли произведёт впечатление на мировое общественное мнение, потому что все видят, как Россия сегодня продемонстрировала свои фармацевтические возможности, зарегистрировав и начав продавать "Спутник V" и при этом имея в резерве ещё две вакцины против пандемии коронавируса. Сегодня все смотрят на Россию как на главную страну мира, которая произвела вакцину. И, в отличие от американской, она (вакцина. — Прим. Лайфа) надёжная и не имеет тех последствий, в отличие от американской и англо-шведской", — указал парламентарий.

По словам Морозова, сегодня американский взгляд на Россию не совпадает с европейским или с каким-то другим взглядом из мировых регионов.

"Такое заявление ещё раз говорит о старческой деменции, и у Белого дома ещё будут проблемы, связанные со здоровьем Байдена, и вряд ли он будет управлять страной в течение всего срока. Мы увидим, что в ближайшее время основные вопросы как внешней, так и внутренней политики будет решать вице-президент", — подчеркнул сенатор.

Член Совфеда полагает, что своим агрессивным выпадом в адрес главы РФ Байден пытался показать Брюсселю, что позиция Вашингтона по "Северному потоку – 2" достаточно жёсткая и Штаты не потерпят завершения строительства газопровода, как и покупки европейскими государствами вакцины.

"Это та самая недобросовестная конкуренция, которую американцы используют в течение последних лет, не в состоянии что-либо изменить: ни внешнеполитический курс, ни внутреннего устоя России", — резюмировал Морозов.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. В беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия".

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