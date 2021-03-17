Врача из Коммунарки избили в торговом центре из-за серёжки в ухе
Полиция разыскивает злоумышленников.
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Анестезиолога больницы в Коммунарке, в которой лечат пациентов с коронавирусом, избили из-за внешнего вида — группе молодых людей не понравилась серёжка в ухе врача. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Инцидент произошёл в торговом центре "Город" в районе Лефортово, куда 27-летний пострадавший вместе с друзьями пришёл в кино. Когда компания уже хотела уходить, ею заинтересовалась толпа парней порядка 15 человек, отметил врач. Один из незнакомцев подошёл к приятелю анестезиолога и стал расспрашивать о том, почему он так ярко одет, откуда родом и какую религию исповедует, а также говорил, что научит его жить правильно.
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Медик рассказал, что попытался остановить конфликт и увести товарища в сторону, но ему не дали этого сделать, а агрессивно настроенные незнакомцы заметили в его ухе украшение и стали оскорблять и угрожать. На помощь к молодым людям никто не пришёл, в том числе охрана. Тогда врач решил вызвать полицию, но телефон у него отобрали злоумышленники. При попытке вернуть гаджет и завязалась драка.
Противостояние с кулаками длилось около пяти минут, больше всего досталось другу анестезиолога. Пока молодой человек искал телефон и вызывал полицию и скорую помощь, злоумышленники убежали.
Медик обратился к правоохранителям и попросил привлечь к ответственности неизвестных, которые начали конфликт, возбуждено дело по статье "Хулиганство". Сотрудники правопорядка запросили у охраны ТЦ записи с камер видеонаблюдения, но оказалось, что система не работает. Теперь полицейские и пострадавший ищут возможных свидетелей инцидента.
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