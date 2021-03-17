Житель Перми с кулаками набросился на 10-летнего мальчика в лифте и сильно избил — видео

Мужчина избил 10-летнего мальчика в лифте пермской многоэтажки. Видео © Соцсети

В Перми в лифте многоэтажного дома мужчина несколько раз ударил 10-летнего ребёнка. Видео с камер наблюдения было опубликовано в соцсетях. Отмечается, что инцидент произошёл 14 марта в микрорайоне Закамск.

На кадрах записи видно, что трое несовершеннолетних стоят в лифте, на одном из этажей к ним заходит неизвестный. Мужчина что-то говорит школьникам, после чего внезапно ударяет одного из них в лицо кулаком.

Как рассказали родственники пострадавшего, побои, нанесённые ребёнку, зафиксированы, а также уже написано заявление в полицию. Вместе с тем в соцсетях местные жители не оставили без внимания этот инцидент. Один из пользователей "ВКонтакте" сообщил в группе "Закамск Лайф", что мальчишки до нападения нахулиганили, разрисовав стены в подъезде.

В УМВД по Пермскому краю Лайфу рассказали, что личность мужчины установлена, проводится проверка.

А ранее неадекватная жительница Подмосковья бросалась на прохожих и избивала детей. 29-летнюю злоумышленницу задержали, правоохранители проводят проверку.

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