Житель Перми с кулаками набросился на 10-летнего мальчика в лифте и сильно избил — видео
Пользователи утверждают, что ребёнок вместе с друзьями разрисовал стены в подъезде.
Мужчина избил 10-летнего мальчика в лифте пермской многоэтажки. Видео © Соцсети
В Перми в лифте многоэтажного дома мужчина несколько раз ударил 10-летнего ребёнка. Видео с камер наблюдения было опубликовано в соцсетях. Отмечается, что инцидент произошёл 14 марта в микрорайоне Закамск.
На кадрах записи видно, что трое несовершеннолетних стоят в лифте, на одном из этажей к ним заходит неизвестный. Мужчина что-то говорит школьникам, после чего внезапно ударяет одного из них в лицо кулаком.
Как рассказали родственники пострадавшего, побои, нанесённые ребёнку, зафиксированы, а также уже написано заявление в полицию. Вместе с тем в соцсетях местные жители не оставили без внимания этот инцидент. Один из пользователей "ВКонтакте" сообщил в группе "Закамск Лайф", что мальчишки до нападения нахулиганили, разрисовав стены в подъезде.
В УМВД по Пермскому краю Лайфу рассказали, что личность мужчины установлена, проводится проверка.
А ранее неадекватная жительница Подмосковья бросалась на прохожих и избивала детей. 29-летнюю злоумышленницу задержали, правоохранители проводят проверку.
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