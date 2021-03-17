В Госдуме оценили идею сделать День космонавтики праздничным выходным

Ранее россияне пожаловались на нехватку оплачиваемых выходных.

В Госдуме считают возможным сделать День космонавтики, День учителя и День работника сельского хозяйства праздничными выходными днями при условии сокращения рабочей недели. Об этом сообщил председатель объединения профсоюзов России "Соцпроф", член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в беседе с агентством "Москва".

"Я за то, чтобы праздники в каждой флагманской отрасли, по крайней мере, День работника сельского хозяйства, День космонавтики, День учителя, были выходными, но только надо сделать четырёхдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни", — сказал депутат.

Он подчеркнул, что если для этого необходимо подвинуть даты, то нужно это сделать. На сайте Российской общественной инициативы идёт голосование в поддержку предложения включить 12 апреля (День космонавтики) в перечень нерабочих праздничных дней.