В Госдуме оценили идею сделать День космонавтики праздничным выходным
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Ранее россияне пожаловались на нехватку оплачиваемых выходных.
В Госдуме считают возможным сделать День космонавтики, День учителя и День работника сельского хозяйства праздничными выходными днями при условии сокращения рабочей недели. Об этом сообщил председатель объединения профсоюзов России "Соцпроф", член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в беседе с агентством "Москва".
"Я за то, чтобы праздники в каждой флагманской отрасли, по крайней мере, День работника сельского хозяйства, День космонавтики, День учителя, были выходными, но только надо сделать четырёхдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни", — сказал депутат.
Он подчеркнул, что если для этого необходимо подвинуть даты, то нужно это сделать. На сайте Российской общественной инициативы идёт голосование в поддержку предложения включить 12 апреля (День космонавтики) в перечень нерабочих праздничных дней.
Ранее Лайф рассказывал, что в мае россиян ждут две четырёхдневные недели, а летом — только одна. А до этого граждане РФ пожаловались, что им не хватает праздников и оплачиваемых выходных. Больше всего за увеличение нерабочих дней выступает молодёжь и люди среднего возраста.