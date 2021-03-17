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Москвич попытался сбежать от полицейских через балкон 13-го этажа и разбился насмерть

Погибший ранее находился в федеральном розыске.

17 марта 2021, 08:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское 29-летний мужчина при обыске в его квартире попытался сбежать от полицейских через балкон на 13-м этаже и разбился насмерть. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в жилом доме по улице Наташи Ковшовой, 29. Сотрудники полиции пришли в квартиру Зураба Д. с обыском. Мужчина ранее находился в федеральном розыске по уголовному делу о похищении человека и был зарегистрирован по иному адресу. В ходе оперативных мероприятий Зураб попытался скрыться, в результате выпал с балкона. От полученных травм молодой человек умер.

По данным нашего собеседника, правоохранители проводят служебную проверку на предмет совершения преступления по статьям "Убийство", "Доведение до самоубийства" и "Халатность".

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Ранее Лайф рассказывал, что сотрудник НИИ в Екатеринбурге выпрыгнул с пятого этажа из-за пожара в здании и разбился насмерть. По нашим данным, он решил спасаться через окно, потому что огонь преградил ему путь к двери.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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