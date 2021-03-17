Москвич попытался сбежать от полицейских через балкон 13-го этажа и разбился насмерть
Погибший ранее находился в федеральном розыске.
Фото © Pixabay
На западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское 29-летний мужчина при обыске в его квартире попытался сбежать от полицейских через балкон на 13-м этаже и разбился насмерть. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл в жилом доме по улице Наташи Ковшовой, 29. Сотрудники полиции пришли в квартиру Зураба Д. с обыском. Мужчина ранее находился в федеральном розыске по уголовному делу о похищении человека и был зарегистрирован по иному адресу. В ходе оперативных мероприятий Зураб попытался скрыться, в результате выпал с балкона. От полученных травм молодой человек умер.
По данным нашего собеседника, правоохранители проводят служебную проверку на предмет совершения преступления по статьям "Убийство", "Доведение до самоубийства" и "Халатность".
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