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"Академик Черский" присоединится к строительству "Северного потока – 2" в Дании в конце марта

В настоящее время ветку газопровода B строит трубоукладчик "Фортуна".

17 марта 2021, 08:25
<p>Фото © <a href="http://gazprom.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gazprom.ru </a></p>

Фото © gazprom.ru

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" по плану присоединится к строительству "Северного потока – 2" в Дании в конце марта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на датское энергетическое агентство.

"Оператор "Северного потока – 2" намерен возобновить строительство второй линии газопровода A в датских водах в конце этого месяца после завершения морских и подготовительных испытаний", — сказано в сообщении агентства.

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Отметим, что сейчас ветку газопровода B строит судно-трубоукладчик "Фортуна".

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Названы четыре сценария срыва проекта "Северный поток – 2"

Напомним, "Северный поток – 2", который прокладывается по дну Балтийского моря, предназначен для прямой доставки газа от поставщиков в РФ потребителям в Европе. Предполагаемая мощность трубопровода составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Известно, что европейские компании-партнёры Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Кроме того, проект является альтернативным вариантом поставок голубого топлива в Европу. Газопровод прокладывается в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши — и других восточноевропейских и прибалтийских стран через экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. При этом всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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