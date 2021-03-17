Валерий Меладзе в суде дал показания по делу о стрельбе в "Москве-Сити"

Сегодня в Пресненском районном суде столицы допросили певца Валерия Меладзе по делу о перестрелке в башне "Око" в "Москве-Сити" в 2017 году.

"Допрос Валерия Меладзе, который является свидетелем по данному делу, окончен", — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Сообщается, что артист отказался давать какие-либо комментарии на эту тему журналистам и после допроса сразу же уехал. Ожидалось, что сегодня показания по этому делу даст ещё один свидетель — бывший хоккеист Павел Буре. Однако тот не явился в суд. Как сообщил представитель гособвинения, на это у спортсмена есть "уважительная причина".

Напомним, Меладзе и Буре были среди гостей, приглашённых на 50-летний юбилей криминального авторитета по прозвищу Паша 17 ноября 2017 года. В тот день в элитном ресторане в башне "Око" произошла перестрелка, в ней участвовала охрана бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОПа. В результате было ранено семь человек. Среди них — двое сотрудников ФГУП "Охрана" Росгвардии, они пытались разнять участников конфликта. Лайф писал, что один из пострадавших сотрудников Росгвардии скончался в больнице. Следствие предъявило обвинение двум участникам перестрелки — Эльдару Хамидову и Магомеду Исмаилову.

Авторы