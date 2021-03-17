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Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве главу трёх спортивных федераций Власенко

Под стражей он пробудет до 16 мая.

17 марта 2021, 14:21

Видео предоставлено Лайфу Басманным судом Москвы

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения президенту Федерации водного поло России, Федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания Алексею Власенко по делу о мошенничестве и арестовал его на два месяца.

"Суд считает, что избранная следователем мера пресечения в виде заключения под стражу обоснована и подлежит удовлетворению", — сказала судья.

Защита Власенко просила в качестве меры пресечения избрать домашний арест или залог в сумме до 10 миллионов рублей, так как обвиняемый, со слов адвокатов, не собирается скрываться от следствия, уничтожать улики или иным образом мешать делу. Кроме того, он ранее не был судим и положительно характеризуется, однако суд не удовлетворил эти требования.

Таким образом, Власенко, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, останется под стражей до 16 мая 2021 года.

В Москве арестовали главу Фонда содействия безопасности по делу о крупном мошенничестве

В Москве арестовали главу Фонда содействия безопасности по делу о крупном мошенничестве

Ранее Лайф сообщал, что бывшего начальника отдела таможни Петербурга арестовали по делу о взятке в 20 млн рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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