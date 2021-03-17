Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве главу трёх спортивных федераций Власенко
Под стражей он пробудет до 16 мая.
Видео предоставлено Лайфу Басманным судом Москвы
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения президенту Федерации водного поло России, Федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания Алексею Власенко по делу о мошенничестве и арестовал его на два месяца.
"Суд считает, что избранная следователем мера пресечения в виде заключения под стражу обоснована и подлежит удовлетворению", — сказала судья.
Защита Власенко просила в качестве меры пресечения избрать домашний арест или залог в сумме до 10 миллионов рублей, так как обвиняемый, со слов адвокатов, не собирается скрываться от следствия, уничтожать улики или иным образом мешать делу. Кроме того, он ранее не был судим и положительно характеризуется, однако суд не удовлетворил эти требования.
Таким образом, Власенко, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, останется под стражей до 16 мая 2021 года.
Ранее Лайф сообщал, что бывшего начальника отдела таможни Петербурга арестовали по делу о взятке в 20 млн рублей.
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