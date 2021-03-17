Анита Цой — об уходе Азизы из треш-шоу "Маска": Выгнали из-за меня
Сразу после случившегося певица позвонила расстроенной коллеге по звёздному цеху.
Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева / Вячеслав Прокофьев
Певицу Азизу выгнали из треш-шоу "Маска", так как член жюри Филипп Киркоров спутал её с Анитой Цой, с которой у артиста прохладные отношения. Такой версией поделилась сама Цой в разговоре с изданием "Собеседник".
"За Азизу стало обидно. Она очень хотела дойти до финала и приняла участие в шоу, наверное, только потому, что реально оценивала свои силы. У неё же очень хорошие голосовые данные. Поэтому она, конечно, не ожидала, что так быстро может вылететь. К тому же… из-за меня", — отметила исполнительница.
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По её словам, после произошедшего она тут же позвонила расстроенной коллеге по сцене. Анита уверена, что если бы Киркорову хотя бы намекнули, что в костюме пингвина находится Азиза, то её бы не выгнали из шоу.
Ранее Лайф рассказывал, что Азиза вернётся на сцену треш-шоу "Маска". Уход артистки из проекта телеканала НТВ стал сюрпризом и для неё самой, и для членов жюри.
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