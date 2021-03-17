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Анита Цой — об уходе Азизы из треш-шоу "Маска": Выгнали из-за меня

Сразу после случившегося певица позвонила расстроенной коллеге по звёздному цеху.

17 марта 2021, 14:19
<p>Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева / Вячеслав Прокофьев

Певицу Азизу выгнали из треш-шоу "Маска", так как член жюри Филипп Киркоров спутал её с Анитой Цой, с которой у артиста прохладные отношения. Такой версией поделилась сама Цой в разговоре с изданием "Собеседник".

"За Азизу стало обидно. Она очень хотела дойти до финала и приняла участие в шоу, наверное, только потому, что реально оценивала свои силы. У неё же очень хорошие голосовые данные. Поэтому она, конечно, не ожидала, что так быстро может вылететь. К тому же… из-за меня", — отметила исполнительница.

"Приходилось выкручиваться": Азиза рассказала, как скрывала от жениха-итальянца участие в треш-шоу "Маска"

"Приходилось выкручиваться": Азиза рассказала, как скрывала от жениха-итальянца участие в треш-шоу "Маска"

По её словам, после произошедшего она тут же позвонила расстроенной коллеге по сцене. Анита уверена, что если бы Киркорову хотя бы намекнули, что в костюме пингвина находится Азиза, то её бы не выгнали из шоу.

Ранее Лайф рассказывал, что Азиза вернётся на сцену треш-шоу "Маска". Уход артистки из проекта телеканала НТВ стал сюрпризом и для неё самой, и для членов жюри.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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