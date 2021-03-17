Суд в Москве арестовал "охотника на ведьм", насмерть забившего молотком прохожего

Видео предоставлено Лайфу Никулинским судом Москвы

Никулинский районный суд города Москвы арестовал 24-летнего Никиту Воробьёва, который насмерть забил прохожего строительным молотком во время своей "охоты на нечистую силу". Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Молодой человек, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", пробудет под стражей два месяца — до 16 мая.

Напомним, Никита напал на прохожего ночью около жилых домов. Он начал избивать мужчину руками и ногами, а затем до смерти забил строительным молотком.

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