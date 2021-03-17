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Суд в Москве арестовал "охотника на ведьм", насмерть забившего молотком прохожего

Под стражей шизофреник проведёт два месяца.

17 марта 2021, 14:48

Видео предоставлено Лайфу Никулинским судом Москвы

Никулинский районный суд города Москвы арестовал 24-летнего Никиту Воробьёва, который насмерть забил прохожего строительным молотком во время своей "охоты на нечистую силу". Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Молодой человек, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", пробудет под стражей два месяца — до 16 мая.

Охота на ведьм: что заставило талантливого парня взять молоток и забить до смерти прохожего в Москве

Охота на ведьм: что заставило талантливого парня взять молоток и забить до смерти прохожего в Москве

Напомним, Никита напал на прохожего ночью около жилых домов. Он начал избивать мужчину руками и ногами, а затем до смерти забил строительным молотком.

Ранее Лайф рассказывал, что в центре Уфы жестоко зарезали адвоката прямо на глазах у прохожих. Погибший был знаком с нападавшим по одному из судебных процессов. Перед смертью юрист успел назвать имя своего убийцы. Очевидцы расправы рассказали, как пытались спасти мужчину.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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