Суд в Москве арестовал "охотника на ведьм", насмерть забившего молотком прохожего
Под стражей шизофреник проведёт два месяца.
Видео предоставлено Лайфу Никулинским судом Москвы
Никулинский районный суд города Москвы арестовал 24-летнего Никиту Воробьёва, который насмерть забил прохожего строительным молотком во время своей "охоты на нечистую силу". Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Молодой человек, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", пробудет под стражей два месяца — до 16 мая.
Охота на ведьм: что заставило талантливого парня взять молоток и забить до смерти прохожего в Москве
Напомним, Никита напал на прохожего ночью около жилых домов. Он начал избивать мужчину руками и ногами, а затем до смерти забил строительным молотком.
Ранее Лайф рассказывал, что в центре Уфы жестоко зарезали адвоката прямо на глазах у прохожих. Погибший был знаком с нападавшим по одному из судебных процессов. Перед смертью юрист успел назвать имя своего убийцы. Очевидцы расправы рассказали, как пытались спасти мужчину.
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