В Подмосковье открыли первый в России памятник Доктору Лизе
Автором бюста стал художник Салават Щербаков.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
В подмосковном Красногорске появился памятник врачу и основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке.
Отмечается, что скульптуру установили у медцентра "Созвездие", где проходят реабилитацию пострадавшие во время боевых действий в Донбассе дети. Автор памятника — известный российский скульптор и художник Салават Щербаков, который создал памятники Князю Владимиру и Александру I в столице.
Добавим, что на памятнике выгравирована цитата доктора Глинки: "Иногда в семьях с больными я вижу столько любви…". А на обратной стороне: "Мы никогда не уверены, что вернёмся назад...".
Напомним, правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла в декабре 2016 года во время крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в сирийскую Латакию с гуманитарным грузом. Всего на борту находилось 92 человека, включая артистов ансамбля имени Александрова. В катастрофе никто не выжил.
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Ранее сенатор Алексей Пушков раскритиковал памятник бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву, который установили в Германии. Политик считает, что монумент больше похож на скульптуру нерешительного немца.
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