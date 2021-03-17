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В Подмосковье открыли первый в России памятник Доктору Лизе

Автором бюста стал художник Салават Щербаков.

17 марта 2021, 14:46
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

В подмосковном Красногорске появился памятник врачу и основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке.

Отмечается, что скульптуру установили у медцентра "Созвездие", где проходят реабилитацию пострадавшие во время боевых действий в Донбассе дети. Автор памятника — известный российский скульптор и художник Салават Щербаков, который создал памятники Князю Владимиру и Александру I в столице.

В Петербурге в память о погибших в борьбе с ковидом медиках установили "Печального ангела" — видео

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Добавим, что на памятнике выгравирована цитата доктора Глинки: "Иногда в семьях с больными я вижу столько любви…". А на обратной стороне: "Мы никогда не уверены, что вернёмся назад...".

Напомним, правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла в декабре 2016 года во время крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в сирийскую Латакию с гуманитарным грузом. Всего на борту находилось 92 человека, включая артистов ансамбля имени Александрова. В катастрофе никто не выжил.

"Ангелов в масках мы узнаем по выражению глаз". В Дагестане установили памятник медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом

"Ангелов в масках мы узнаем по выражению глаз". В Дагестане установили памятник медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом

Ранее сенатор Алексей Пушков раскритиковал памятник бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву, который установили в Германии. Политик считает, что монумент больше похож на скульптуру нерешительного немца.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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