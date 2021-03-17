Польша вводит общенациональный карантин из-за коронавируса

Власти Польши приняли решение о введении общенационального карантина в связи с нарастающей третьей волной коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава республики Адам Недзельский.

"Мы приняли решение все те же ограничения и нормы ввести на территории всей страны", — заявил он на пресс-конференции.

По словам Недзельского, основной причиной ускорения распространения коронавируса в стране стал "британский" штамм, который обнаруживают более чем в половине случаев (52%).

Карантин будет действовать до 9 апреля. Он подразумевает закрытие гостиниц, объектов культуры и спорта, а также ограничения работы торговых центров. Ранее такие меры принимались только в отдельных регионах Польши. Кроме того, ученики младших классов вернутся на дистанционную форму обучения.

"Мы под впечатлением от новых цифр. Третья волна ускоряется. В связи с этой ситуацией мы должны предпринять решительные шаги", — указал министр.

Напомним, официально третья волна коронавируса в Польше началась 19 февраля, когда в стране начало расти число заражений.

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